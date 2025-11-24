Habertürk
        Ulaşım Park Avrupa'da 4 yıldızla tescillendi | Son dakika haberleri

        Ulaşım Park Avrupa’da 4 yıldızla tescillendi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Ulaşım Park, "EFQM Mükemmellik Modeli" kapsamında yapılan değerlendirmeyi başarıyla tamamlayarak, toplu ulaşımda kalite ve kurumsal yönetimdeki başarısını 4 yıldızla tescilledi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 19:37 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:37
        Ulaşım Park Avrupa'da 4 yıldızla tescillendi
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin erişilebilir, çevreye duyarlı, konforlu, güvenli ulaşım hizmeti sunma misyonu ile çalışan iştiraki UlaşımPark, kurumsal gelişim ve kalite yönetimi alanında uluslararası düzeyde büyük bir başarıya daha imza attı. UlaşımPark, EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) dokuz ana kriter üzerine kurduğu Mükemmellik Modeli kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayarak 4 yıldız almaya hak kazandı.

        TOPLU TAŞIMADA ÖRNEK KURUMSAL YÖNETİM

        İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal ve UlaşımPark ilgilileri katılım sağladı. Türkiye’de toplu ulaşım sektöründe kalite ve kurumsal yönetim konusunda örnek gösterilerek, 15 farklı alanda kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan UlaşımPark; EFQM tarafından uygun görülen 4 yıldızı ile kaliteli ve güvenli hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

        ULAŞIMDA HİZMET KALİTESİNİN SOMUT GÖSTERGESİ

        UlaşımPark yetkilileri, kurumların yönetim anlayışını, süreç olgunluğunu, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve toplum için ürettiği değeri uluslararası ölçekte değerlendiren prestijli bir sistem olan EFQM’dan elde edilen bu başarının yalnızca kurumsal bir sonuç değil, aynı zamanda vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesine verilen önemin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Değerlendirme sürecine katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür edilirken, kurumun mükemmellik yolculuğuna aynı kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

