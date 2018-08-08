Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısı gün geçtikçe artıyor. TÜİK’in hane halkı tüketim verileri incelendiğinde, son 10 yılda trafiğe kayıtlı araç sayısı 9,5 milyon artarak 22,6 milyona ulaştı. Online sigorta satış platformu Koalay.com'un derlediği verilere göre; Ocak-Haziran döneminde 536 bin 916 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken 76 bin 277 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 460 bin 639 adet arttı. Son 6 ayda trafiğe yeni katılan 277 bin 659 bin otomobilin yıllık akaryakıt, motorlu taşıtlar vergisi, kasko ve trafik sigortası maliyeti 4,7 milyar TL’yi aşıyor.

İHA'da yer alan habere göre; TÜİK verilerini inceleyen Koalay.com, hane halkı tüketim harcamaları içerisinde, son 10 yılda yüzde 68 oranında artan ulaşım bütçesinin neredeyse gıda ile eşitlendiğine dikkat çekti. 2008’de bir aile, bütçesinin yüzde 22,6’sını gıdaya, yüzde 14,1’ini ulaşım giderlerine harcarken, bu yıl gıda harcamaları yüzde 19,7’ye düştü, ulaşım harcamaları ise yüzde 18,7 seviyelerine dayandı.

ULAŞIM HARCAMALARI SON 10 YILDA YÜZDE 68 ARTTI



Ulaşım harcamalarının toplam bütçe içindeki payı 2008 yılında yüzde 14, gıdaya ayrılan pay yüzde 22 ve konut ya da kiraya ayrılan pay ise yüzde 29 olarak tespit edilmişti. Aradan geçen 10 yılın sonunda gıda harcamalarında yüzde 12, konut ve kira giderlerinde yüzde 15 düşüş yaşanırken, ulaşım harcamaları yüzde 68 oranında arttı. 2017 yılı verilerine göre aile bütçesinde konut ya da kira giderleri yüzde 24,7, gıda harcamaları yüzde 19,7 ve ulaşım harcamaları yüzde 18,7 pay aldı.

HER YENİ OTOMOBİL İÇİN 280 AĞAÇ DİKİLMELİ



Artan araç sayısı, karbondioksit salınımının da ciddi boyutlara ulaşmasına neden olduğu kaydedilirken, bir ağaç normal şartlarda yılda ortalama 25 kg karbondioksiti filtrelerken, yanızca bir otomobil yılda 7 bin kg karbondioksiti atmosfere salıyor. Bu etkinin en aza indirilmesi için, araç başına 280 ağaç dikilmesi gerektiği bildirildi. Yılın ilk yarısında artan araç sayısı düşünüldüğünde ise bu salınımın etkilerini yok etmek için toplam 77 milyon yeni ağaca ihtiyaç bulunuyor.

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