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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul ve diğer önemli projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Bugün İstanbul'da güvenli geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin, ama biz arkadaşlarımızla birlikte 43 bin gemiyi güvenli olarak geçirmeye çalışıyoruz. bu yıllar boyunca artacak ve ilerde yetmeyecek. 2050 yılında 78 bin geminin geçmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yayınında Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. NTV'de sorulara yanıt veren Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"2050 YILINDA 78 BİN GEMİNİN GEÇMESİ BEKLENİYOR"

Avrasya'nın tam merkezindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı'nda bir kaza oldu, kanal kapandı. Bir günlük maliyeti 9 milyar dolar. Lojistik koridorlar artıyor. Denizden taşımacılığın oranı her yıl arıyor. Bugün İstanbul'da güvenli geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin, ama biz arkadaşlarımızla birlikte 43 bin gemiyi güvenli olarak geçirmeye çalışıyoruz. bu yıllar boyunca artacak ve ilerde yetmeyecek. 2050 yılında 78 bin geminin geçmesi bekleniyor.

"KANAL İSTANBUL'U 5 YILDA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Kanal İstanbul projesiyle Türkiye lojistik üst olacak. Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz.

"BARAJLARLA DAHA FAZLA SU İHTİYACI YARATILACAK"

Sazlıdere Barajı İstanbul'un su ihtiyacının 2,9'unu karşılıyor. yapılan barajlarla kayıptan daha fazla su ihtiyacı yaratılacak. Güzergah üzerinde orman alanı bulunmamaktadır. Toplam Kanal İstanbul üzerinde 6 tane köprü olacak. Kanalın maliyeti 15 milyar dolar, bu ihaleyle daha da aşağıya düşebilir.

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