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Ulaştırma Bakanlığı'ndan Yeni Havalimanı açıklaması

Ulaştırma Bakanlığı, Yeni Havalimanı'nda çalışan işçilerin iş bırakma eylemleri ve devamında yaşananlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakanlık, İGA'nın bünyesindeki beş yüze yakın taşeron firmaya, varsa sorunların çözümü için talimat verildiğini belirtti. Bakanlık "Türkiye'nin gurur projesini durdurmaya, engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadelerini kullanırken açılışın planlandığı gibi 29 Ekim'de gerçekleşeceğini altını çizdi. Açıklamanın tamamı şöyle:

18.09.2018 - 15:06 | Güncelleme:

3. Havalimanı’nda yaşanan olaylar ve gelinen nokta ile ilgili kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük projesi olan ve dünyanın gıpta ile izlediği 3.Havalimanı inşaatında yaşanan işçi olayları Bakanlığımız tarafından da titizlikle ve yakından takip edilmektedir.

Temeli atılırken “Bu havalimanını yapamayacaklar”, daha sonra da Gezi eylemlerinde “Havalimanı inşaatını durdurun, yapmaktan vazgeçin” denildi.

Bugün ise açılışına sayılı günler kala aynı çevreler ‘’havalimanını 29 Ekim’de açamayacaklar’’ iddiası ile milletimizin moralini, çalışanların motivasyonunu bozma gayreti içinde oldukları gözlemlenmektedir. İsmi ne olacak ile başlatılan tartışmalar daha sonra servis olayını gerekçe göstererek bazı marjinal grupların yer aldığı, HDP ve CHP’li bazı milletvekillerinin de destek verdiği bir provokasyona dönüştürülerek farklı bir noktaya çekilmek istenmiştir.

Yaşanan bu durum, sadece Türkiye’nin gözbebeği olan projemiz için değil, tüm Türkiye için üzüntü vermiştir. Bu proje Türkiye’nin gurur projesidir ve durdurmaya, engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletimize söz verdiğimiz gibi 29 Ekim 2018 Günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile hizmete açılacaktır.

Söz konusu olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren İGA’nın tüm yönetim kademesi tarafından, iddia edilen sorunların araştırılması ve varsa bir sorun çözümü için çok yoğun bir mesai harcanmıştır.

İGA yönetimi; sorun ve taleplerini dinlemek üzere çalışanlarla hızlıca bir araya gelmiş; yapılan görüşme sonucu, sorun yaşandığı tespit edilen noktalarda vakit kaybetmeden somut adım atılmaya başlanmıştır. Bu görüşmenin ardından İGA ivedilikle bünyesindeki taşeron (500’e yakın firma) firma patronlarıyla bir araya gelmiş ve sorunların giderilmesi ile ilgili kendilerine de talimat vermiştir.

Dört yılı aşkın bir süredir havalimanı şantiyesinde çalışmalar devam etmektedir. Giderek artan ve nihayetinde 36 bin çalışana ulaşan İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesi, orta büyüklükte bir ilçe nüfusuna sahiptir.

Bu büyüklükteki şantiyede kuşkusuz çalışanların temizliğinden, sağlığına, içme suyundan yemeğine kadar büyük bir organizasyon gerekmektedir. İGA yönetimi de bunu büyük bir başarı ile sürdürmektedir.

Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı projesinde görev alan, mavi ya da beyaz yaka ayrımı olmadan tüm çalışanların yediği yemekler, işçilerin geri bildirimleri üzerine hassasiyetle incelemeler yapılmakta ve kalitesi test edilmektedir. Ancak bir eksiklik olmaması amacıyla Bakanlığımız, yemekhanelerin, yatakhanelerin de diğer sosyal yaşam alanlarının bir kez daha gözden geçirilmesini istemiştir.

Servis konusu ile ilgili olarak sefer sayılarının artırılması ve bekleme alanlarının düzenlemesi konusunda daha titiz davranılacaktır. Servis bekleyen işçilerin rahatı için çadır ve üstü kapalı bekleme alanları oluşturulacaktır.

Çalışanların sağlığı ve rahat çalışma koşullarına sahip olması için Bakanlığımız da çalışma ve denetimlerine devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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