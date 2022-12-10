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Ulaştırma, Tarım ve Milli Savunma bakanlıklarının bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe üzerindeki konuşma ve soru-cevapların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi

Ulaştırma, Tarım ve Milli Savunma bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
Ulaştırma, Tarım ve Milli Savunma bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AA'nın haberine göre; Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap kısmına geçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yap-işlet-devret projelerine ilişkin eleştirilere değinerek "Yap-işlet-devret projeleri fizibilitesi uygun projelerde, tamamen yatırım maliyetinin işletme süresi içerisinde geri dönüşü için uygulanan bir finansal modeldir. Yani burada, Kuzey Marmara Otoyolu örneğinden gidersek tam 8 milyar dolarlık bir proje. Bunu yapabilecek kabiliyette olan firmalar için bir ihale yapıyorsun, burada bir yarışma oluyor, birden fazla teklif geliyor. Bu sözleşmede bunların hepsi belli." diye konuştu

Bu model sayesinde Anadolu'da büyük projeleri hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "29 bin kilometrelik bölünmüş yol... Bu, finansal modellerle bütçemize ilave gelirler getirerek oldu. Bunun da finansal modelinin bütün ayrıntıları belli. Bugün Osmangazi Köprüsü olmasaydı bu geçişlerin yüzde 90'ı yapılamayacaktı. Siz istediğiniz kadar feribot koyun, buradan en fazla geçirebileceğiniz araç 10 bindi. 80 bin aracı nereden geçirecektiniz?" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ülke genelinde 184 toprak, bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarı bulunduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta Adatepe Barajı'nın 2013 yılında tamamlandığını anlatan Kirişci, "Adatepe Sulaması birinci kısım 2023, ikinci kısımsa 2024 yılında tamamlanmış olacaktır." dedi.

Bakanlıkta KPSS sonuçlarına göre bu yıl 1800 sözleşmeli personel istihdam edildiğini kaydeden Kirişci, 1200 sözleşmeli personel alımı için de sürecin devam ettiğini söyledi.

Vahit Kirişci, Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre verilen desteklerin gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inden az olmaması gerektiğinin hükme bağlandığını ifade ederek, "Bütçeden tarıma ayrılan kaynak sadece nakit tarımsal destekler değildir. Toprak Mahsulleri Ofisinin alımları, kredi sübvansiyonu, ihracat desteği, tarımsal sulama, toplulaştırma ve diğer yatırımlar gibi birçok kalemden tarıma kaynak sağlıyoruz. Türkiye, 2021-2023 döneminde çiftçilerimize gayrisafi yurt içi hasılaya göre tarıma ayrılan destek oranında her yıl yüzde 1'in üzerinde destek sağlamıştır." diye konuştu.

"KİMYASAL OLMADIĞI RAPORU ELİMİZDE"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "şehit olan Alevi askerin cenazesine katılım sağlanmadığı" iddiasını gösterdiği fotoğrafla yalanladı. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde dini, etnik, mezhepsel bir ayrım asla söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Kimyasal silah iddialarına ilişkin soruşturma açılması yönündeki söylemlere ilişkin Akar, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak egemen, bağımsız bir devletiz. Kendi kendimizi kontrol etme, değerlendirme kapasitesine sahibiz. Dışarıdan kimseyi kabul etmeyiz." dedi.

Bazı milletvekillerinin "kimyasal silah" iddialarına ilişkin "önyargılı ve hüküm verici" söylemlerde bulunduğunu dile getiren Akar, "Her şeye rağmen, ne olur ne olmaz diye 24 Kasım'da bir heyet teşkil ettik. Gitti incelemelerini, ölçümlerini yaptı. Verileri Sağlık Bakanlığı laboratuvarına verdiler. Bunların hiçbirinde hiçbir şekilde kimyasal olmadığı raporu elimizde." diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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