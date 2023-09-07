Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "İstanbul Havalimanı en yoğun ikinci havalimanı oldu" - İş-Yaşam Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "İstanbul Havalimanı en yoğun ikinci havalimanı oldu" - İş-Yaşam Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "İstanbul Havalimanı en yoğun ikinci havalimanı oldu" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın temmuz ayında yolcu trafiği artışında Avrupa 1.'si, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı olduğunu açıkladı

Habertürk Giriş: 07.09.2023 - 10:47 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:47 facebook

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