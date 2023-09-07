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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "İstanbul Havalimanı en yoğun ikinci havalimanı oldu" - İş-Yaşam Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "İstanbul Havalimanı en yoğun ikinci havalimanı oldu"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın temmuz ayında yolcu trafiği artışında Avrupa 1.'si, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 10:47 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:47
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        "İstanbul Havalimanı en yoğun ikinci havalimanı oldu"
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        Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’na ilişkin yaptığı paylaşımda, “Airports Council International Europe Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre, İstanbul Havalimanı yüzde 16,5 ile yolcu trafiğindeki en yüksek artış lideri, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı oldu” ifadelerine yer verdi.

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