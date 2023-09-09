Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’dan Habertürk’e nezaket ziyareti Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Ciner Medya Grubu'nun Beyoğlu'ndaki binasında ağırladığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile sohbet etti

28 Mayıs’ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini üstlenen Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul’daki temasları kapsamında Habertürk’e de nezaket ziyaretinde bulundu.

Baykar'ın İstanbul’daki tesislerinde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, daha sonra Ciner Medya Grubu'nun Beyoğlu’ndaki binasına geldi.

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, ağırladığı Bakan Uraloğlu ile bir süre sohbet etti. İki ismin sohbeti fotoğraf karelerine de yansıdı.