Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığında konuştu

AA

Karaismailoğlu, Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı Temel Atma Töreni'nin ardından Bursa Valiliğini ziyaret ederek Vali Yakup Canbolat'tan şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kozahan ve Tarihi Kapalıçarşı'yı gezerek esnafla sohbet eden Karaismailoğlu'na, Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde Belediye Başkanı Alinur Aktaş şehirdeki çalışmaları anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığına geçen Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 19 yıldır süre gelen kararlı çalışmaları, emeği ve alın teri sayesinde Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine koşar adım ilerlediğini söyledi.

Eğitimde, sağlıkta, savunmada, sanayide, tarımda, ulaştırmada, haberleşmede yapılan bütün büyük işler ve dev projelerin Türkiye'nin yarınlarını kurmak için hayata geçirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Devlet ve özel sektörün kaynaklarını seferber ederek yaptığımız cesur ve kararlı yatırımlarla nihayet 'gelişmekte olan' bir ülke olmaktan 'gelişmiş bir ülke' olmaya doğru yol alıyoruz." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çalışmalarına değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın 2003-2020 yılları arasında devlet bütçesi ve kamu özel iş birliğiyle yaptığı yatırımların toplam tutarı da 169 milyar dolar olarak gerçekleşti. Halen devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı 1 trilyon 555 milyar liraya ulaşacaktır. Yatırımlarımızın daha da büyük, doğrudan ve dolaylı kazançlara dönüşümünü her geçen gün birlikte müşahede edeceğiz. Bir yandan ihmal edilmiş, eksik bırakılmış işler tamamlanırken, diğer yandan ekonomik büyümeye altyapı oluşturacak, uluslararası yatırımlara ortam hazırlayacak, üretim ve istihdamı canlandıracak bir sistem kurulmuştur. Bu iki aşamadan sonra üçüncü aşama, artık bu eksiksiz ve dünya ölçeğinde altyapı üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin beklenen ekonomik yükselişini sağlamak olacaktır."

- " Marmara Ringi'nin en önemli bileşenlerinden biri Kanal İstanbul'dur"

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir yıl içinde açacaklarını hatırlatarak "Bursa'yı da içine alan 'Marmara Ringi' dediğimiz bölgemizi dünya ticaret yollarının kavşak noktası haline getiren lojistik planı tamamlanma noktasına getireceğiz. Marmara Ringi'nin en önemli bileşenlerinden biri de yapım çalışmalarına çok yakında başlayacağımız Kanal İstanbul'dur. Lojistik iddiamızı perçinleyecek bu yeni ticari su yolu, İstanbul'u ve İstanbul Boğazı'nı da muhtemel çevre felaketlerinden, kaza risklerinden kurtaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Reform ilan edilen demir yollarında yapılan işlerin Türkiye'yi dünyanın en önemli lojistik köprüsü haline getirdiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesiyle dünya demir yolu taşımacılığında bugün söz sahibi bir ülkeyiz. Pekin'den Londra'ya uzanan 'Orta Koridor'un ve Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası ve hakimiyiz. 'Orta Koridor'u etkin kullanabilirsek halen yıllık 710 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinden, önemli ekonomik fırsatlar elde edebileceğiz. Geçen haftalarda yaşanan Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kazası, dünya ticareti için de bir krize dönüşürken, Uzakdoğu-Avrupa taşımacılığına alternatif rotanın 'Orta Koridor' olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye, buna benzer daha nice fırsatlarla karşı karşıyadır. Devlet aklı ve ciddiyetiyle hareket ederek, her adımımızı stratejik öngörülerle atarak, gelecek 100 yılı inşa edeceğiz."

-"Bölünmüş yol ağımızı 28 bin 200 kilometreye çıkardık"

Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme projelerinde hız, konfor, güven ve verimliliği sağlamayı öncelik olarak kabul ettiklerini ve 19 yılda Türkiye sathında çok önemli bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin bugün sıkça gündeme gelen ekonomik gelişme alanlarını destekleyerek, bütünsel kalkınmayı her noktaya taşımayı hedefleyip ülkeyi baştan başa kesintisiz, güvenli ve hızlı otoyollarla buluşturduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Demir yollarını da sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli halkalarından biri olarak gördük. YHT hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği hızlı tren hatları da inşa ediyoruz. Türk sivil havacılığında da tarihi başarılara imza attık. Yeni havalimanları yaptık, atıl olanları yeniledik ve hizmete açtık, yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettik. İstanbul Havalimanı ile havacılık alanında dünyada en önemli transfer merkezlerinden biri olduk. Halen dünya ticaretinin yüzde 80'ini sırtlanan deniz yolları konusunda da kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Limanlarımızın her geçen gün sayısı artıyor ve nitelikleri dev gemileri ağırlayabilecek düzeye yükseltiliyor. Bakanlığımızın izlediği politikalarla 37 olan tersane sayımızı 84'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde de daha çevreci, rekabetçi, yerli ve millilik oranı daha yüksek bir gemi inşa ve yan sanayi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, Türkiye'yi haberleşme ve iletişim yetkinlikleri açısından yeni bir çağa hazırladıklarına işaret etti.

Bilişim teknolojilerinde çığır açacak 5G'ye hızlı ve önemli oranda yerli ve milli imkanlarla geçişi sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Sırada Türksat 5B haberleşme uydusu bulunmaktadır. Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara'da başarıyla yürütüyoruz." dedi.

​- "Bursalılara rahat bir nefes aldıracağız"

Bakan Karaismailoğlu, Bursa'ya yapılan yatırımlar hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti;

"Yapımı Bakanlığımızca devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT hattı ile metronun entegre edilmesi ile tüm Bursa'nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulmuş olacaktır. Şehir içi ulaşımda ekonomik, konforlu, hızlı bir alternatif sunmuş olacağız. Dahası, yer üstü trafiğinin yarattığı hava ve gürültü kirliliğini azaltarak Bursalılara rahat bir nefes aldıracağız. Son 19 yılda Bursa’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 12 milyar 830 milyon lirası yap-işlet-devret kapsamında olmak üzere yaklaşık 27 milyar 485 milyon lira harcadık. 2003’te 194 kilometre bölünmüş yolu vardı. 598 kilometreye ulaştırdık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu hizmete açtık. İstanbul-Bursa yolculuğunu Osmangazi Köprüsü ile birlikte 1 saate düşürdük. Bursa'da halen 300 kilometrelik 15 ayrı karayolu projesi devam ediyor. .Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ediyoruz. İnşa etmek ve ihya etmek bizim işimiz. Çünkü biz bu vatana ve bu millete sevdalıyız. "

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Karaismailoğlu'na hediye takdim etti.

Bakan Karaismailoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da eşlik etti.