Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'da:

AA

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Edremit ilçesinde Türk-Japon dostluğunun nişanesi olarak inşa edilen Dr. Miyazaki Koru Parkı'nın açılışına katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, parkın açılışında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Dr. Miyazaki, Vanlı kardeşimizin yardımına koşarken vefat etti. Bu yüzden kendisini saygıyla anıyoruz." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Edremit Belediyesine böyle hayırlı bir hizmeti Vanlılara kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Büyük elçimizin de açılışta bulunması bizleri daha da mutlu etti. Dr. Miyazaki, Vanlı kardeşimizin yardımına koşarken vefat etti. Bu yüzden kendisini saygıyla anıyoruz. İnşallah bu, Türkiye ile Japonya arasındaki kardeşliğimizi unutturmayacak. Ülkemiz deprem kuşağında bu yüzden depremlere her zaman hazırlıklı olmalıyız. 17 Ağustos gibi deprem felaketlerinin bir daha yaşanmamasını diliyorum. Türk, Japon dostluğunun ilelebet sürmesi dileğiyle parkımız tüm Vanlılara hayırlı uğurlu olsun."

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio de Van'daki depremde hayatını kaybeden Dr. Miyazaki Koru'nun adının parka verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk ve Japon yetkililerine teşekkür eden Akio, parkın iki ülke dostluğunun pekişmesine vesile olacağını kaydetti.

Kurdele kesiminin ardından parkı gezen Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Van Valiliğine geçti.

Karaismailoğlu, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Parkın açılışına, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve kurum amirleri de katıldı.