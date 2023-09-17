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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu TUSAŞ’ı ziyaret etti - İş-Yaşam Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu TUSAŞ’ı ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Türkiye'ye büyük hizmetler sunduğunu belirterek, "Yerli ve milli mühendislik ürünlerimizle savunma sanayi alanında dünyada söz sahibi bir ülkeyiz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 13:47 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:47
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        Bakan Uraloğlu'ndan TUSAŞ'a ziyaret
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TUSAŞ tesislerini ziyaret etti.

        Gökbey helikopteri, Atak helikopteri, Hürjet, Hürkuş, ANKA ve Milli Muharip Uçak KAAN'ın yapım tesislerinde incelemelerde bulunan Uraloğlu, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den projeler hakkında bilgi aldı.

        "TÜRKİYE'YE BÜYÜK HİZMETLER SUNUYOR"

        TUSAŞ Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Türk havacılık ve uzay sanayisinin uluslararası alanda önemli bir konuma geldiğini belirterek, "TUSAŞ, savunma sanayinde Türkiye’ye büyük hizmetler sunuyor. Yerli ve milli mühendislik ürünlerimizle savunma sanayi alanında dünyada söz sahibi bir ülkeyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere savunma sanayi alanında dışa bağımlı iken bugün tedarikçi bir ülke konumuna gelmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gördüğümüz projelerle bu başarı çok açık bir şekilde ortada" değerlendirmesinde bulundu.

        Uraloğlu, Türk savunma sanayisinin önemli oyuncularından TUSAŞ'ın başarılarına ve gelecek projelerine olan destek ve ilginin devam edeceğini kaydetti.

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