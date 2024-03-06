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        Haberler Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Tutamayacağımız sözleri vermedik

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan, Büyükçekmece’ye ziyaret

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'de esnaf, iş yeri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:15
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        Bakan Uraloğlu: Tutamayacağımız sözleri vermedik
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükçekmece’de düzenlenen program kapsamında esnaf, çalışan ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, programı kapsamında ilk olarak bir fabrikayı ziyaret ederken program devamında ise Mimaroba’da minibüs durağı esnafıyla buluştu. Bakan Uraloğlu fabrika ziyareti sonrasında çalışanlar ile özçekim de gerçekleştirdi.

        Fabrika ziyareti sonrası Uraloğlu çalışanlara seslendi. İstanbullulara hizmet gitmediği noktasındaki eleştirilerle ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, “Merkezi hükümetin ulaştırma bakanlığının hiçbir yatırımımın durdurduğunu duydunuz mu? Duymazsınız. Biz İstanbulluları mı cezalandıracaktık ? Yüzde 52 -51 neyse oranlar o kadar insanın tercihi farklı ama içinde yüzde 48’inde olduğu bütün yüzde yüzü cezalandıracağız. Asla böyle bir davranış içerisinde olmadık. Size ne lazım ise biz onu yapmaya gayret ettik. Asla geri durmadık. Ama dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan bir şehirde daha iyi hizmet edebilmek noktasında merkezi hükümet ile büyükşehir belediyesinin hemen altındaki ilçe belediyelerinin buradaki yaklaşımı birlikteliği ekip ruhu kıymetlidir. Onun için biz bunu tesis edelim istiyoruz” dedi.

        Uraloğlu, “Büyükçekmece şimdiye kadar AK Parti’yi denemedi. 5 sene Büyükçekmece’de AK Parti’ye fırsat verelim inşallah. İyi niyetli hiç kimseyi ötekileştirmeden bu fırsatı verelim deneyelim. Bu fırsatları verince bizim görev yükümüzü biraz daha artırırsınız. Niye? Çünkü biz hem daha iyisine talip oluyoruz hem de bakın bu vesile ile size söz veriyorum, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hiç kimseye tutamayacağımız sözleri vermedik. Onun için sizin de desteğinizi istiyorum. Mutlaka sandığa gidip demokratik hakkınızı kullanın. Bu sefer özellikle Büyükçekmece’de AK Partimize Cumhur ittifakımıza bir fırsat vermenizi istiyorum. Bu bir ekip ruhudur. Takım ruhudur” diye konuştu.

        "ÜLKEMİZİN BEKASI İLE İLGİLİ YAPILAN YATIRIMLARLA İLGİLİ ENGELLENMESİYLE İLGİLİYDİ"

        İstanbul’da yapılan her yatırıma karşı çıkıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Marmaray’ı kapatalım, Avrasya Tüneli’ni kapatalım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu’nu kapatalım. Sadece İstanbul değil tüm Türkiye felç olur. Bunları bir an yapmadığımızı düşünün. Bunları biz yaparken hangi karşı duruşların olduğunu düşünün. Bir İstanbul Havalimanı’nı hatırlayın hangi karşı duruşlar vardı. Gerçekten orada yanlış yapılan bir şeyden dolayı mıydı bu duruş. Ülkemizin bekasına yapılan yatırımların engellenmesi ile ilgiliydi. Ben bunu sizin vicdanlarınıza bırakıyorum” şeklinde konuştu.

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