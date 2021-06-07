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Haberlerİş-YaşamUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki 7 metro hattı 2023te tamamlanmış olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki 7 metro hattı 2023'te tamamlanmış olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da devam eden metro hatlarının toplam uzunluğunun 91 kilometreye ulaştığını belirterek, "Ayrıca, 13.5 kilometrelik iki yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz. Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızı 2022 sonu itibarıyla bitirmeyi hedefliyoruz. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmını bu yıl sonu itibarıyla, tamamını ise ondan birkaç ay sonra bitirmeyi hedefliyoruz." dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki 7 metro hattı 2023te tamamlanmış olacak
AA

Halkalı-Gayrettepe Metroları Depo Sahası Ray Kaynağı törenine katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, ulaşım ve altyapı projelerinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara işaret etti.

Yük, insan ve data ulaştırmada geleceği yakalayacak altyapıyı Türkiye'nin her noktasında eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çok yakın olduklarını belirten Karaismailoğlu, stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 19 yıldır imza attığı projelere değinen Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Marmaray ve yüksek hızlı tren gibi projelerin Türkiye'yi "orta koridorun hakimi" yaptığını ve yeni ipek demir yolunu tercih edilen bir ticari rota haline getirdiklerini söyledi.

Bakanlık tarafından yapımı tamamlanarak işletmeye açılan şehir içi toplam 312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcunun taşındığını aktaran Karaismailoğlu, ülke genelinde yapımı devam eden 11 raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 147 kilometre olduğunu bildirdi.

İstanbul'a kazandırdıkları projelere değinen Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı ile kenti dünyanın transit merkezi haline getirdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "Yakın zamanda yapımına başlayacağımız Kanal İstanbul projesi ile de hizmetlerimizi taçlandıracağız. Bu alternatif ticari su koridoruyla küresel lojistik etkinliğimizi artırırken, İstanbul Boğazı'nı çevresel risklerden ve kaza olasılıklarından arındıracağız, layık olduğu huzura, temizliğe ve sakinliğe kavuşturacağız." diye konuştu.

"5 METRO HATTININ YAPIMI SÜRÜYOR"

Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden 5 önemli metro hattının toplam uzunluğunun 91 kilometre olduğunu belirterek, kısa sürede yapımına başlayacakları 2 metro hattının ise 13,5 kilometre uzunluğa sahip olacağını bildirdi.

İstanbul'un her noktasının raylı sistemle ulaşılabilir hale gelmesinin trafiği rahatlatacağını ve İstanbulluların yaşam kalitesini artıracağını ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün depo sahasında bulunduğumuz Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattında, Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında, Bakırköy sahil (İDO)-Kirazlı metro hattında, Başakşehir Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hatlara ek olarak Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Bosna Bulvarı raylı sistem hattı ile Kazlıçeşme-Sirkeci kentsel ulaşım ve rekreasyon dönüşüm projelerine de en kısa sürede başlayacağız. İstanbul'da devam eden metro hatlarımızın toplam uzunluğu 91 kilometreye ulaşmaktadır. Ayrıca, 13,5 kilometrelik yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz."

Karaismailoğlu, projeler tamamlandığında, bugün yaklaşık 260 kilometre olan İstanbul'un hizmet veren raylı sistem ağ uzunluğunun 364,5 kilometreye ulaşacağını bildirdi.

HAVALİMANINA İSTANBUL'UN EN HIZLI METROLARI GELİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında 8 istasyon bulunduğunu belirterek, 31,5 kilometrelik ana hat uzunluğuna sahip bu metroya 2,5 kilometre depo bağlantısı yapılacağını söyledi.

Toplam 38 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının 9 istasyondan oluşacağını aktaran Karaismailoğlu, saatte 120 kilometre hıza göre tasarlanan iki hattın, İstanbul'un trafik yükünü hafifleteceğini, kentin en hızlı metroları olacağını vurguladı.

Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında bugün itibarıyla NATM tünel kazılarının yüzde 74'ünün, TBM tünel kazılarının yüzde 60'ınının, depo bağlantı hattının NATM tünel kazısının ise yüzde 93'ünün tamamlandığını bildiren Karaismailoğlu, istasyonlarda NATM kazıları ilerlerken 6 adet TBM'nin ana hat kazısına devam ettiğini, depo sahasında kazı ve dolgu imalatlarının tamamlandığını söyledi.

Karaismailoğlu, metro inşaatlarındaki çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü ifade ederek, "Başkaları gibi, hastanelerin yollarını yapmaktan imtina etmedik. Başkaları gibi, başlatılan metro hatlarını durdurmadık. Aksine daha da hızlandırdık. Ayrıca, maalesef çok üzülerek söylüyorum; İstanbul, devam eden metro hattının üzerine hafriyat dökülen günleri de gördü." dedi.

Türkiye'nin ve İstanbul'un refahı için canla başla çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, projeleri teker teker bitireceklerini bildirdi.

"HAVALİMANI METRO HATLARI GELECEK YIL SONUNA TAMAMLANACAK"

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından saha incelemelerinde bulunarak ray kaynağı yaptı.

Burada gazetecilere bilgi veren Karaismailoğlu, bütün araçların bakımlarının depo sahasında yapılacağını belirterek, "Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızı 2022 sonu itibarıyla bitirmeyi hedefliyoruz. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmını bu yıl sonu itibarıyla, tamamını ise ondan birkaç ay sonra bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, bu metro hatlarının Türkiye'ye ve İstanbul'a büyük değer katacağını sözlerine ekledi.

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