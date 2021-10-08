AA

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarından derlenen bilgiye göre, ulaştırma ve depolama alanında faaliyet gösteren firma ve bu firmalarda çalışan sayısı son 10 yılda düzenli olarak artış gösterdi.

Sektörde firma sayısı 2011'de 36 bin 507 iken, 2015'te 38 bin 864'e, 2019'da 43 bin 159'a yükseldi. Sektör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2020'de de firma sayısını yaklaşık yüzde 4,5 artırmayı başardı. Bu dönemde firma sayısı 45 bin 83'e çıktı. Böylece 2011-2020 döneminde ulaştırma ve depolama alanında faaliyet gösteren firma sayısı yüzde 23,5 artmış oldu.

Firma sayısındaki artış istihdam sayısına da yansıdı. Söz konusu sektörde çalışan sayısı 2011'de 447 bin 138 iken, 2015'te 595 bin 11'e, 2019'da 635 bin 756'ya, geçen yıl da 636 bin 368'e çıktı. 2011-2020 döneminde sektörde çalışan sayısı yüzde 42,3 arttı.

EN FAZLA MİKRO ÖLÇEKLİ FİRMA VAR

Sektör firmalarının ölçeklerine göre dağılımı incelendiğinde, bu alanda en fazla mikro ölçekli firmaların olduğu görüldü. Geçen yıl sektörde 34 bin 30 mikro, 9 bin 188 küçük, 1548 orta ve 317 büyük ölçekli firma faaliyet gösterdi.

Firmaların türlerine bakıldığında ise 34 bin 954'ünün limitet şirket, 4 bin 984'ünün anonim şirket, 4 bin 675'inin kooperatif ve 470'inin farklı türlerde olduğu görüldü.