Ülke bayrakları hakkında 10 ilginç bilgi ve bilinmeyenler
Her ülke bayrağı kendi kültüründen yansıttığı sembolleri ve tarihi olayları içerisinde barındırarak tasarlanır. Ülke bayrakları köklü geçmişe sahiptir. Özellikle tasarlanan ülke bayrakları hakkında öğrenmeniz gereken 10 muhteşem gerçek.
1. NEPAL DÜNYADA 4 TARAFI OLMAYAN TEK BAYRAĞA SAHİP
Nepal bayrağı kare veya dikdörtgen şeklinde değildir. Bu bayrak flama adı verilen iki üçgen şekilden oluşur. 1962'de resmi olarak tasarlanan Nepal bayrağı, cesareti temsil edem koyu kırmızı arka planı ve barışı simgeleyen mavi rengi barındırır.
Her üçgende birer tane olmak üzere Güneş ve Ay'dan oluşan semboller bulunur.
2. DÜNYADA YALNIZCA İKİ ADET KARE ŞEKLİNDE BAYRAK VARDIR
Dünyadaki 193 egemen bayrağın 190'ı dikdörtgen şeklindedir. Yalnızca üçü farklı şekildedir. Nepal bayrağı üçgen, İsviçre ve Vatikan bayrakları ise kare şeklindedir.
Dünyanın en küçük ülkelerinden birisi olan Vatikan bayrağı 1929'da kabul edildi.
İsviçre'nin bayrağında beyaz haç bulunur ve kırmızı kare halindedir. Bu bayrak 1889'dan beri İsviçre'de kullanılır. Özgürlük ve onuru temsil eden bayrak, Hristiyanlığı'da simgeler.
3. BAYRAKLARDA KULLANILAN BÜTÜN SEMBOLLERİN BİR ANLAMI VARDIR
Bayraklarda kullanılan birçok evrensel sembol vardır. Bu semboller başlıca, Ay, yıldız, Güneş, haç, üçgen ve kare olarak değişir.
Sembollerin hepsi ülkeler için ayrı bir anlam taşır. Örneğin Japonya "Doğan Güneş Ülkesi" olarak anılır ve bu nedenle bayrağının ortasubda güneşi temsil eden dairesel bir şekil bulundurur.
4. YILDIZ VE HİLAL SEMBOLÜ
Bayraklarda sembol olarak kullanılan yıldız ve hilal sembolü ilk defa Osmanlı devleti tarafından kullanıldı. Günümüzde, Azerbaycan, Türkiye, Tunus ve Malezya gibi birçok bayrakta yer alır.
Türk bayrağında Hilal "İslamiyet"i yıldız ise "Türklüğü" temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa karışan kanı temsil eder.
5. HAÇ SEMBOLÜ
Birçok bayrakta görülen haç sembolü Hristiyanlığı temsil eder.
6. HAYVAN SEMBOLÜ
Ekvador bayrağı içerisinde And Dağları'nda bulunan Condor adı verilen bir kuş sembolü bulundurur. Ülkeler miraslarını yansıtmak için veya cesaret ve gücü temsil etmek için hayvan figürlerini bayraklarında kullanabiliyor.
7. BAYRAKLARDA KULLANILAN RENKLER ÜLKELERİN TARİHİNE DAYANIR
Ülkelerin bayraklarında benzer renkler kullanılır. Genellikle ana renkler kırmızı, mavi ve sarıdır.
Kırmızı renk bayraklarda genellikle savaşlarda kaybedilen kanı temsil eder. Bazı ülkelerde ise cesareti ve gücü yansıtır.
Mavi renk, bayraklarda özgürlüğü niteler ve barışı simgeler.
Sarı veya altın rengi, Güneşle bağlantılı olabileceği için uzun yıllar boyunca enerjiyi ve zenginliği temsil etmek için kullanıldı.
Yeşil renk çoğu bayrakta zengin doğayı ve tarımı temsil eder. Ancak zamanla umut ve gençliğin simgesi olarak da kullanıldı.
Siyah renk bayraklarda o kadar yaygın olmasa da etnik mirası, düşmanların yenilgisini veya bir ülkenin kararlılığını sembolize etmek için kullanılır.
8. MOR BİR BAYRAKTA KULLANILAN EN NADİR RENKTİR
Mor renk dünyada sadece iki ülkenin bayrağında kullanılıyor. Genellikle asaleti ve zenginliği temsil eden mor, Nikaragua ve Dominika bayrağında bulunur.
Bu rengin sadece iki ülkede bulunmasının nedeni de mor boyanın tarih boyunca her zaman pahalı ve elde edilmesinin zor olmasıdır. Her iki bayrakta 1900'lerin sonlarında yapılmıştır ve bu boyalara erişim eskisinden çok daha kolay hale gelmiştir.
9. BELİZE BAYRAĞI DÜNYADAKİ TÜM BAYRAKLAR ARASINDA EN FAZLA RENGE SAHİPTİR
Çok sayıda renk içeren Belize bayrağı, toplamda 12 renkten oluşur. Temel olarak mavi renkten oluşan bayrağın ortasında beyaz bir daire yer alır ve üstünde kırmızı şeritler bulunur.
Ortada bulunan arma ve her iki yanında alet tutan insan tasviri ile ağaç, çiçek ve metin içeren pankart bulunur. Bayrak 1981 yılında kabul edildi.
10. DÜNYANIN EN ESKİ BAYRAĞI DANİMARKA'YA AİTTİR
Bayraklar yüzlerce yıldır kullanılıyor ve ülkeler geliştikçe değişiyor. Ancak dünyanın en eski ülke bayrağı Danimarka'ya aittir. Ortasında yatay olarak tek bir beyaz şerit bulunan kırmızı zeminli bayrak ilk kez 1625 yılında kullanıldı ve günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir.
Kaynak: TheFactSite