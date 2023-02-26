Ülke genelinde 32 bin 783 personelle uygulama

AA

Ülke genelinde 32 bin 783 personelin katılımıyla asayiş ve narkotik uygulaması yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, genel asayiş düzeninin devamı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla uygulama başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden 15 bin 802, Jandarma Genel Komutanlığından 16 bin 255, Sahil Güvenlik Komutanlığından 726 olmak üzere toplam 32 bin 783 personelin katıldığı, 369 dedektör köpeğin kullanıldığı uygulama, ülke genelinde 10 bin 61 noktada gerçekleştiriliyor.

Uygulamayı, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Fitoz, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yönetiyor.