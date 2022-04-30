Ülke genelinde “Türkiye Güven Huzur” uygulaması 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi ve süresince mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye güven huzur uygulaması yapıldı.

Uygulama, metruk binalar, park- bahçelerde eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında , toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde 56.115 personel ve 204 dedektör köpeği ile 8.461 noktada gerçekleşti.

Türkiye Güven Huzur uygulamasında; 7.133 metruk bina ve 6.104 park-bahçe kontrol edilmiş, 17.788 umuma açık yer denetlendi. 60 umuma açık yere işlem yapıldı.

Denetimlerde; 1.057 aranan şahıs yakalandı, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 18) kayıp şahıs bulundu.



384 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 41 şahıs gözaltına alındı.

145.848 araç kontrol edildi, 4.624 araca işlem yapıldı. Uygulamada 499 araç trafikten men edildi, 112 aranan araç tespit edildi.

Uygulamada; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 1.256 paket kaçak sigara, 590 adet makaron, 3.000 kg kaçak tütün ile ele geçirildi.