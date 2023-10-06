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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Ülke puanı sıralaması güncellendi - Futbol Haberleri

        Ülke puanı sıralaması güncellendi

        Avrupa kupalarında ikinci hafta geride kaldı. Temsilcilerimiz haftayı 2 galibiyet ve bir yenilgiyle tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:22
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        Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-2 yendi.

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        Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş 2-0 önde olduğu maçta Rosier'in kırmızı kart görmesinin ardından 3-2 mağlup oldu.

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        Spartak Trnava ile karşılaşan Fenerbahçe ise Slovakya'dan 2-1'lik skorla döndü.

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        Bu sonuçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetleri ülke puanını toplamda 1 puan artırdı. Türkiye, 9. sıradaki yeri sağlamlaştırma yolunda önemli bir haftayı geride bıraktı.

        5

        Bir üst sırada yer alan Belçika aradaki farkı biraz açtı. 10. sıradaki İskoçya ise haftayı 0.2 puanla tamamladı.

        8. Belçika 40.400 (+1.2)

        9. Türkiye 34.850 (+1.0)

        10. İskoçya 32.250 (+0.2)

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