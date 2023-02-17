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Ülke puanı sıralamasında son durum!

Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi karşılaşmayı Trabzonspor oynadı. UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşan bordo-mavililer mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu karşılaşma ülke puanı 400 arttı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...

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  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    2023 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi ve 2024-25 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

    2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    11. SIRA ELEME OYNUYOR

    Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    1. İNGİLTERE - 103.284 PUAN

    Devam eden takımlar:

    Manchester United

    Tottenham

    Liverpool

    Manchester City

    Chelsea
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    2. İSPANYA - 89.284 PUAN

    Devam eden takımlar:

    Barcelona

    Real Madrid

    Sevilla
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    3. ALMANYA - 79.731 PUAN

    Devam eden takımlar:

    Bayer Leverkusen

    Union Berlin

    Bayern Münih

    Borussia Dortmund

    Eintracht Frankfurt

    RB Leipzig
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    4. İTALYA - 72.497 PUAN

    Devam eden takımlar:

    Juventus

    Roma

    Lazio

    Milan

    Napoli

    Inter
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    5. FRANSA - 59.997 PUAN

    Devam eden takımlar:

    PSG

    Monaco

    Nantes

    Rennes
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    6. HOLLANDA - 56.900 PUAN

    Devam eden takımlar:

    Ajax

    PSV Eindhoven
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    7. PORTEKİZ - 54. 216 PUAN

    Devam eden takımlar:

    Benfica

    Porto

    Sporting CP

     

    Sporting Braga
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    8. BELÇİKA - 38.600 PUAN

    Devam eden takımlar:

    Club Brugge

    Gent

    Anderlecht
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    9. İSKOÇYA - 36.400 PUAN
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    10. AVUSTURYA - 34.000 PUAN

    Devam eden takım:

    Salzburg
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    11. SIRBİSTAN - 32.375 PUAN

    Devam eden takım:

    FK Partizan
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    12. TÜRKİYE - 31.500 PUAN

    Devam eden takımlar:

    Trabzonspor

    Fenerbahçe

    Sivasspor

    Başakşehir
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    13. İSVİÇRE - 29.175 PUAN

    Devam eden takım:

    Basel
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    14. ÇEKYA - 29.050 PUAN
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    15. NORVEÇ - 29.000 PUAN

    Devam eden takım:

    Bodo Glimt
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    16. UKRAYNA - 28.900 PUAN

    Devam eden takımlar:

    Shakhtar Donetsk

    Dnipro-1
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    17. DANİMARKA - 27.825 PUAN

    Devam eden takım:

    Midtjylland
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    18. RUSYA - 26.215 PUAN
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

     19. HIRVATİSTAN - 25.400 PUAN
  • Ülke puanı sıralamasında son durum!

    20. YUNANİSTAN - 25.225

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