Ülke TV'den Sevda Noyan özrü

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Ülke TV'de katıldığı programda "15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak" şeklinde ifadeler kullanan ve "Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır" tehdidini dile getiren Sevda Noyan ile ilgili Ülke TV bir özür açıklaması yayınladı.

Açıklamada Sevda Noyan'ın sözlerine ilişkin "Maksadını aşan açıklamalar Kanal 7 Medya Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiçbir şekilde uyuşmamaktadır" denildi. Açıklama şöyle devam etti:

"Sevda Noyan’ın 'darbe ve darbecileri' eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz. Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke TV ekranlarından sarf edilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz."