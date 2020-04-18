Ülkeleri dışında 39 Filistinli Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

AA

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde basın toplantısı düzenledi.

Filistinliler arasında Kovid-19 salgınının 557 vakayla en çok ABD'de görüldüğünü belirten Maliki, bu ülkede 29 Filistinlinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 141’inin de iyileştiğini söyledi.

Maliki, dünya genelinde toplamda 39 Filistinlinin Kovid-19’dan hayatını kaybettiğini aktararak, virüs bulaşan Filistinli sayısının ise toplam 830’a yükseldiğini kaydetti.

- “Türkiye’nin yardımları yakında Filistin’e ulaşacak”

Çeşitli ülkelerden Filistin’e Kovid-19 nedeniyle yardım yapıldığına vurgu yapan Maliki, “Türkiye’nin yardımları da yakında Filistin’e ulaşacak.” dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 105’i işgal altındaki Doğu Kudüs’te olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 418 Filistinliye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Virüs nedeniyle biri Doğu Kudüs’te olmak üzere 3 Filistinli de hayatını kaybetti.