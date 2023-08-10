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İSVİÇRE İsviçre'de gürültü yasası oldukça katıdır. Özellikle gece geç saatlerde yüksek sesle konuşmak veya gürültü yapmak ciddi yaptırımlara neden olur.

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JAPONYA Japonya'da belirli bir yaşın atındaki çocuklar için yolda yürümenin yasak olduğu bazı bölgeler vardır.

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FRANSA Fransa'nın Lyon kentinde güvercinlerin beslenmesi yasaktır. Bu durum güvercinlerin fazlalığı ve parkların temiz tutulması için uygulanır.

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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