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        Haberler Dünya Ülkelerin birbirinden değişik "Yok artık" dedirten yasaları!

        Ülkelerin birbirinden ilginç "Yok artık" dedirten yasakları!

        Her ülkenin yasası, yerel kültür, tarih ve toplumsal dinamiğe göre değişebilir. Ancak ülkelerde uygulanan bazı yasaklar oldukça şaşırtıcı olabiliyor. İşte farklı ülkelerin birbirinden ilginç yasakları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 09:44
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        1

        SİNGAPUR

        Singapur'da evde çıplak dolaşmak yasaktır. Halkın ahlaki değerlerinin korunması amaçlanır.

        2

        HİNDİSTAN

        Hindistan'ın Manipur eyaletinde, 18 yaşından büyük kişiler evlenmeden önce HIV testi yaptırmak zorundadır.

        3

        ÇİN

        Çin'de aileler yaşlı ebeveynlerine bakmakla yükümlüdür. Yasal olarak çocuklar anne ve babalarına bakmaları gerekir.

        4

        NORVEÇ

        Norveç'te televizyon ve radyoda müzik yayını yapılırken yüzde 35 oranında Norveççe şarkı çalması gerekir.

        5

        ABD

        ABD'nin Louisiana eyaletinde pizza dilimine tuz atmak yasaktır. Ancak tüm pizzaya tuz eklemek yasaldır.

        6

        GÜNEY KORE

        Güney Kore'de oyun bağımlılığını önlemek için 16 yaşının altındaki çocukların belirli bir saatten sonra çevrimiçi oyun oynaması yasaktır.

        7

        İSVİÇRE

        İsviçre'de gürültü yasası oldukça katıdır. Özellikle gece geç saatlerde yüksek sesle konulmak veya gürültü yapmak ciddi yaptırımlara neden olur.

        8

        JAPONYA

        Japonya'sda belirli bir yaşın atındaki çocuklar için yolda yürümenin yasak olduğu bazı bölgeler vardır.

        9

        FRANSA

        Fransa'nın Lyon kentinde güvercinlerin beslenmesi yasaktır. Bu durum güvercinlerin fazlalığı ve parkların temiz tutulması için uygulanır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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