Haberler Dünya Ülkelerin birbirinden ilginç 10 sofra kültürü ve kuralı!

Ülkelerin birbirinden ilginç 10 sofra kültürü ve kuralı! Dünyanın farklı ülkeleri, birbirinden ilginç ve farklı sofra kültürleri kendine özgü yemeklerini oluşturuyor. Her ülkenin kendine ait sofra kuralı bulunduğu için dikkat edilmesi gereken noktalar var. İşte, ülkelerin ilginç sofra kültürleri... Habertürk Giriş: 21.07.2023 - 17:23 Güncelleme: 21.07.2023 - 17:23 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







TANZANYA'DA YEMEĞE GEÇ KALIRSANIZ UMURSAMAZLAR Dünyanın birçok yerinde yemeğe geç kalırsanız, karşı tarafta iyi bir izlenim bırakmazsınız. Tanzanya'da ise yemeğe ne zaman geldiğiniz önemli değil. Hatta yemeğe geç kalmak Tanzanya'da oldukça yaygındır.

2 Şurada Paylaş!







AVUSTRALYA'DA YEMEK SIRASINDA İŞ KONUŞULMAZ Avustralya yemek konusunda kısıtlayıcı bir ülke değil. Ancak yemek sırasında iş konuşmak pek hoş karşılanmaz.