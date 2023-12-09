Haberler Dünya Ülkelerin "Yok artık" dedirten yasakları ve kuralları

Ülkelerin "Yok artık" dedirten yasakları ve kuralları Her ülkenin kendine özgü yasaları ve kuralları vardır. Bazıları mantıklı ve anlaşılabilirken, bazıları ise oldukça tuhaf ve şaşırtıcıdır. İşte dünyanın dört bir yanından bazı "yok artık" dedirten yasaklar ve kurallar Habertürk Giriş: 09.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 09.12.2023 - 09:39 facebook

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İNGİLTERE'DE NOEL GECESİNDE BİSKÜVİ YİYEMEZSİNİZ 1644'te Oliver Cromwell tarafından İngiltere'de Noel yasaklandı. Yasağa bağlı olarak simgesel alışkanlıklara da kısıtlama getirildi. Bu simgelerden birisi olan Noel bisküvileri İngiltere'de o gece tüketilemiyor. Günümüzde hala geçerliliğini koruyan bu uygulamaya herhangi bir cezai yaptırım uygulanmıyor.

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ÇİN'DE BOĞULAN BİR KİŞİYİ KURATAMAZSINIZ Doğu felsefesinin ilginç yasaklarından bir diğeri de Çin'de boğulan bir kişiyi kurtarmamak. Kişinin kaderine müdahale olarak görülen bu yardım, ahlaki açıdan etik görülmüyor.