Ülker'den ilk çeyrekte 19.6 milyar TL ciro

Ülker Bisküvi 2024 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket bu yılın ilk çeyreğinde 19.6 milyar TL ciroya ulaştı. Aynı dönemde şirketin Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 68.5, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 31.5 oldu.

Sürdürülebilirliği iş yapış şeklinin merkezine yerleştiren şirket, Türkiye ekonomisine istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla katkı sağlamaya devam ediyor. Üretim, tedarik ve lojistik altyapısını sürekli geliştiren, AR-GE, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yatırımlarına devam eden şirketin başarıları büyüme rakamlarına da olumlu yansıyor.