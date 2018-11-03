Ullensaker / Kisa - Jerv maçı rakamları

Norveç 1.Lig maçında Ullensaker / Kisa ile Jerv, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Ullensaker / Kisa 40 puanla 6. sırada, Jerv 35 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ullensaker / Kisa, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Jerv, son 5 maçında 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 476 kodlu maçı oynayanlar; Ullensaker / Kisa galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Jerv galibiyet oranı 0.00.

Ullensaker / Kisa önceki hafta Levanger mücadelesinde 2-0 yenildi.

Jerv ise Floro SK karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ullensaker / Kisa, 28 gol attı ve 21 gol yedi.

Jerv ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jerv, 14 gol atarken 22 gol yedi.

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