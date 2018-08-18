Ullensaker / Kisa - Levanger maçı ne zaman?

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Ullensaker / Kisa, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Levanger takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 28 puanlı Ullensaker / Kisa 7. sırada bulunuyor, Levanger 12 puana sahip ve 16. sırada. Ullensaker / Kisa son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Levanger son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 590 kodlu maçı oynayanlar; Ullensaker / Kisa galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Levanger galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Ullensaker / Kisa önceki hafta Levanger mücadelesinde 2-0 yenildi.

Levanger, Ullensaker / Kisa karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Ullensaker / Kisa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ullensaker / Kisa, kendi sahasında 18 gol attı, 15 gol yedi.

Levanger, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Levanger 11 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.

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