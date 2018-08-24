Ulsan Horang-i - FC Seoul maçı istatistikleri

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Ulsan Horang-i, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü FC Seoul takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Ulsan Horang-i 42 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken FC Seoul 32 puanda ve 7. sırada. Ulsan Horang-i, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. FC Seoul son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 247. İddaa'da Ulsan Horang-i kazanır 1.90, berabere biter 2.90, FC Seoul kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Ulsan Horang-i son haftadaki Sangju Sangmu müsabasında 4-1 kazandı.

FC Seoul, Pohang Steelers karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Ulsan Horang-i, 17 gol attı ve 11 gol yedi.

FC Seoul, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Seoul 13 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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