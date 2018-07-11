Ulsan Horang-i - Jeonbuk Motors düellosu

Güney Kore K Lig 1 maçında Ulsan Horang-i ile Jeonbuk Motors, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Ulsan Horang-i 23 puanla 5. sırada, Jeonbuk Motors 35 puanla 1. sırada bulunuyor. Ulsan Horang-i son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Jeonbuk Motors, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 541. İddaa'da Ulsan Horang-i kazanır 3.20, berabere biter 3.00, Jeonbuk Motors kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Ulsan Horang-i son hafta oynanan Gangwon maçında 1-2 kazandı.

Jeonbuk Motors ise Suwon Blue Wings maçında 2-3 yenildi.

Ulsan Horang-i, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ulsan Horang-i, kendi sahasında 10 gol attı, 8 gol yedi.

Jeonbuk Motors, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jeonbuk Motors 15 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.