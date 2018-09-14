Ulsan Horang-i - Pohang Steelers sahaya çıkıyor

Ulsan Horang-i ve Pohang Steelers, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 08:00. Maç öncesi Ulsan Horang-i 45 puanla 3. sırada, Pohang Steelers 37 puanla 5. sırada bulunuyor. Ulsan Horang-i son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Pohang Steelers, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 287. İddaa'da Ulsan Horang-i kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Pohang Steelers kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Ulsan Horang-i önceki hafta Incheon United mücadelesinde 3-2 yenildi.

Pohang Steelers, Jeju United karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Ulsan Horang-i, 21 gol attı ve 12 gol yedi.

Pohang Steelers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pohang Steelers, 16 gol atarken 15 gol yedi.

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