Ulsan Horang-i - Suwon Blue Wings maçı rakamları

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Ulsan Horang-i, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Suwon Blue Wings takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Ulsan Horang-i 32 puanla 4. sırada, Suwon Blue Wings 36 puanla 3. sırada bulunuyor. Ulsan Horang-i, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Suwon Blue Wings, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 605 kodlu maçı oynayanlar; Ulsan Horang-i galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Suwon Blue Wings galibiyet oranı 2.50. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Ulsan Horang-i önceki hafta Suwon Blue Wings mücadelesinde 3-0 yenildi.

Suwon Blue Wings ise Ulsan Horang-i maçında 3-0 kazandı.

Ulsan Horang-i, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ulsan Horang-i, kendi sahasında 12 gol attı, 10 gol yedi.

Suwon Blue Wings ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Suwon Blue Wings, 16 gol atarken 12 gol yedi.

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