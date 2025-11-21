Habertürk
        Ultimate Bartender Championship ile Türkiye'nin en iyi bartenderı seçildi!

        Ultimate Bartender Championship (UBC) geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirildi. 20 finalistin katıldığı yarışmada 5 etabı başarıyla geçen Mahammad Valiyev Türkiye'nin en yetenekli bartenderı seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 11:35 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:35
        Türkiye'nin en iyisi seçildi!
        Ultimate Bartender Championship (UBC) Türkiye'de üçüncü kez gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce başvurunun değerlendirildiği finale katılmaya hak kazanan 20 profesyonel bartender, doğru servisten yaratıcılığa uzanan 5 etaplı zorlu yarışmada gün boyu kıyasıya mücadele etti.

        Yarışmacıların performanslarını David Rios, Osman Baycan ve Yiğit Akdemir değerlendirdi.

        Değerlendirmelerin sonunda, Mahammad Valiyev Türkiye'nin en iyi bartenderı seçilerek özel tasarım olan UBC şampiyon yüzüğünü kazandı.

        #Ultimate Bartender Championship
