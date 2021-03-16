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Ultrason dalgaları Kovid-19'a zarar verebilir

Yeni bir araştırmada, ultrason dalgalarının ve titreşimlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) zarar vererek, virüsün sivri uçlarının çöküp yırtılmasına neden olabileceği kaydedildi.

Ultrason dalgaları Kovid-19'a zarar verebilir
AA

The Explorist internet sitesinde yayımlanan, Massachusetts Institute of Technology (MIT) uzmanları tarafından yapılan araştırmada, tıbbi görüntüleme frekanslarındaki ultrason dalgalarının ve titreşimlerinin, diğer virüsler gibi küre şeklinde olan ve yüzeylerinde hücrelere takılan sivri uçlar bulunan Kovid-19’un sahip olduğu bu uçların çökmesine ve yırtılmasına yol açabileceği belirtildi.

Ultrason titreşimlerinin tıbbi görüntülemede kullanılan frekanslar dahilinde olması gerektiği belirtilen araştırmada bilim insanları, virüsün bir dizi ultrason frekansındaki titreşimlere tepkisini modellemek için bilgisayar simülasyonları kullandı.

Çalışmada, virüsün havada ve sudaki simülasyonlarında, 25 ila 100 megahertz aralığındaki titreşimlerin, virüsün kabuğunu ve sivri uçlarını bir milisaniye içinde çökertmeye ve çatlatmaya başladığı belirlendi.

Araştırma ekibinden MIT'de uygulamalı mekanik profesörü Tomasz Wierzbicki açıklamasında, "Ultrason uyarımı altında koronavirüsün kabuğunun ve sivri uçlarının titreşeceğini, bu titreşimin çokluğu nedeniyle virüsün belirli kısımlarını kırabilecek yükler oluşturacağını kanıtladık. Sonuçta bu titreşimler ve dalgalar, virüsün dış kabuğuna ve uçlarına gözle görülür, muhtemelen içindeki RNA’ya ise gözle görülemeyecek hasarlar verir. Umudumuz, araştırmamızın disiplinler arası bir tartışmayı başlatmasıdır." ifadelerini kullandı.

Araştırmayı yapan bilim insanları, sonuçların başlangıç ​​niteliğinde olduğunu ve virüsün fiziksel özellikleriyle ilgili sınırlı veriye dayandığını belirtti. Bununla birlikte çalışmadan elde ettikleri bulguların, Kovid-19 için olası bir ultrason temelli tedavinin ilk ipucu olabileceğini kaydetti.

Bilim insanları açıklamalarında, bir sonraki hedeflerinin ise ultrasonun tedavide nasıl uygulanabileceğini kavramak ve insan vücudunun karmaşıklığı içinde virüse zarar vermedeki tam etkisini belirlemek olduğunu aktardı.

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