En önemli eksik de bugüne kadar görmediğimiz bir şey var. Minare üzerinde çok orijinal metinler var. Kufi yazı dediğimiz yazıyla yazılmış. Şu anda hattatlarımızla bunu tespit ettikten sonra bu yazıları da öne çıkaracağız. Minarenin şerefe altından, orta kuşak ve alt kaide üzerindeki yazılar çini yazılardır. Yapıldığı dönemde yazılmış yazılardır. Bunların tamamlanması sağlanacak. Böylece minaremiz kurtarılmış olacak" dedi.