Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Ulu Önder Atatürk İran'da anıldı

İHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Tahran Büyükelçiliği Tahran Türk Okulu'nda düzenlenen törenle anıldı

Atatürk

İran'ın Başkenti Tahran'daki Türk vatandaşları ve Tahran Büyükelçiliği çalışanlarının katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Tahran Türk Okulu Müdür Yardımcısı Özkan Uzun 10 Kasım'la ilgili bir konuşma yaptı.

Üzerinde Atatürk yazılı siyah tişörtlerle sahneye çıkan anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili şiir ve şarkılar seslendirildi, oratoryo gösterisi sunuldu.

Program çerçevesinde 10 Kasım haftası dolayısıyla düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 8 ölü, 20 yaralı - Haberler
DÜNYATel Abyad'da hain saldırı!
Son dakika... Irak'ta kan durmuyor! Ölü sayısı: 301! - Haberler
DÜNYAIrak'ta kan durmuyor! Ölü sayısı: 301!
Ruhani: 53 milyar varil rezerve sahip petrol sahası bulduk
DÜNYARuhani açıkladı! "Bulduk"
Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği kilise ibadete açıldı
DÜNYATel Abyad'da o kilise ibadete açıldı
Trump’ın özel jetli evanjelist kadın papazı
DÜNYATrump’ın özel jetli evanjelist kadın papazı
Son dakika... Mısır'da piste inen uçak alev aldı! Faciadan dönüldü! - Haberler
DÜNYAMısır'da piste inen uçak alev aldı! Faciadan dönüldü!
Fransa'da üniversite öğrencisi kendini yaktı
DÜNYAFransa'da üniversite öğrencisi kendini yaktı
Taylandda bir kadın, midesinde 1,2 kilogram uyuşturucuyla havalimanında yakalandı
DÜNYAMidesinden 1,2 kg. uyuşturucu çıktı
ABD Başkanı Donald Trump: Çok önemli başka bir transkriptimiz var
DÜNYATrump'tan çok önemli belge açıklaması
İmamoğlu Merkel'i İstanbul'a davet etti
DÜNYAİmamoğlu'ndan Merkel'e davet

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu