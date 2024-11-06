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        Haberler Yaşam Uludağ'da drone kamerasından tabloyu andıran sonbahar manzaraları

        Uludağ'da drone kamerasından tabloyu andıran sonbahar manzaraları

        Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sonbaharda renk cümbüşüyle oluşan manzaralar drone ile görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:39
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        Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kış mevsiminde Oteller Bölgesi'nde ağırlayan Uludağ, yaz aylarında ise kampçılık, trekking ve günübirlik piknikler için tercih ediliyor.

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        Uludağ, sadece beyaz örtüyle değil 'hazan mevsimi' olarak bilinen sonbaharda da eşsiz manzaralar sunuyor.

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        Bölgede bugünlerde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü yaşanıyor.

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        Zirveye doğru çıkan kıvrımlı yollarla bütünleşip resim tablolarını andıran manzaralar, dronla kaydedildi.

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        #Uludağ
        #sonbahar manzarası
        #haberler
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