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HaberlerKültür-Sanat

Uludağ'da "Karton Kızak Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi

Uludağ'da "Karton Kızak Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi

Uludağ'da
AA

Uludağ'da "Karton Kızak Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uludağ Kış Şenliği" kapsamında gerçekleştirilen Karton Kızak Yarışması'nda dereceye girenlere ödül verildi.

Şenliğin ikinci ve son gününde 2. Gelişim Bölgesi Kurbağakaya Teleferik İstasyonu Meydanı'nda yapılan yarışmaya 36 kişi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Turizm Tanıtma Birliğinin koordinasyonunda organize edilen etkinlikte katılımcılar iki kategoride yarıştı.

"En İyi Tasarım" kategorisinde birinciliği Enes Balta, ikinciliği Hüma Yılmaz, üçüncülüğü Muratcan Turan elde etti. "En İyi Zaman" kategorisinde ise Hüma Yılmaz birinci, Ömer Eymen ikinci, Abdullah Coşar üçüncü oldu.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan tarafından birincilere tam, ikincilere yarım, üçüncülere de çeyrek altın verildi.

Bayhan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Karton Kızak Yarışması'nın ikincisini düzenlediklerini belirterek, etkinliği ilerleyen yıllarda daha da geliştirmek istediklerini bildirdi.

Rusya ve İskandinav ülkelerinde benzer organizasyonların yapıldığını, Bursa'da da birbirinden farklı ve dikkat çekici tasarımların yarışmada boy gösterdiğini kaydeden Bayhan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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