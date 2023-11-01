Uludağ'da kaybolan 2 kişi ekiplerce bulundu
Uludağ'da kaybolan 2 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulundu
Giriş: 01.11.2023 - 21:24 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:24
R.D. ile arkadaşı O.K, jandarmayı arayarak Uludağ Milli Parkı'nda kaybolduklarını bildirdi.
Kayıp kişilerle iletişim kuran JAK ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla konumlarını tespit ettikleri R.D. ile O.K'yi buldu.
Sağlık durumları iyi olan R.D. ile O.K. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.