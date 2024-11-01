Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Uludağ'da sonbahar güzelliği

        Uludağ'da sonbahar güzelliği

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sonbahar renkleri ile güzel görüntüler oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:54 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bursa sınırları içerisinde 12 bin 762 hektar ormana sahip Uludağ, 33'ü bölgeye özgü, 138'i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik türe ev sahipliği yapıyor.

        2

        Meşe, çam, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen ve Uludağ göknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbaharın gelmesi ile sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

        3

        Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan ve 'Beyaz cennet' olarak tanımlanan Uludağ, kış aylarında 2 ayrı bölgede bulunan 5 bin yatak kapasiteye sahip 17 otel ile kayakseverleri ağırlıyor.

        4
        5
        6
        #Uludağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü