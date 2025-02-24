Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uludağ'da teleferikte mahsur kaldılar | Son dakika haberleri

        Uludağ'da teleferikte mahsur kaldılar

        Bursa Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyen, hatta oluşan elektrik dalgalanması nedeniyle 35 dakika kabinlerde mahsur kalan tatilciler, yetkililer tarafından istasyona indirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 20:22 Güncelleme: 24.02.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'da teleferikte mahsur kaldılar
        ABONE OL

        Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’a teleferikle çıkmak isteyen tatilciler Teleferik hattında oluşan elektrik dalgalanması nedeniyle kabinlerde mahsur kaldı.

        35 dakika boyunca sabit duran teleferiklerde bekleyen tatilciler, yetkililer tarafından dizel motorların çalıştırılmasıyla istasyona indirilerek tahliye edildi. Şehir merkezine inmek isteyen vatandaşlar Sarıalan bölgesinde metrelerce kuyruk oluşturdu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Teleferik A.Ş., “Değerli Misafirlerimiz, Elektrik dalgalanması sebebiyle oluşan arıza teknik ekibimizin müdahalesi ile giderilmiştir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra tesisimiz hizmet vermeye devam edecektir. Anlayışınız için teşekkürler” İfadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Necla teyzenin itfaiye raporu açıklandı
        Necla teyzenin itfaiye raporu açıklandı
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
        Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İşte dünyanın en büyük derbileri!
        İşte dünyanın en büyük derbileri!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Restoranda rehin aldığı ortağını öldürdü!
        Restoranda rehin aldığı ortağını öldürdü!
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...