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Uludağ'da yangın paniği

Uludağ'da 1'inci Bölgede bulunan bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Paniğe yol açan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Uludağ'da yangın paniği
İHA

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Uludağ´da akşam saatlerinde, 1'inci Bölgede bulunan bir otelin restoranında yangın çıktı.

Korku ve paniğe neden olan yangın sırasında otel müşterileri hemen tahliye edildi. Jandarma ekipleri otel çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Soğutma ve duman tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri oteldeki odaları tek tek kontrol etti. İlk belirlemelere göre kimsenin yaralanmadığı yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

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