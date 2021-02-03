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Uludağ İhracatçı Birlikleri ocak ayında 2 milyar 364,7 milyon dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla dış satım gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB),yılın ilk ayında 2 milyar 364 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri ocak ayında 2 milyar 364,7 milyon dolarlık ihracat yaptı
AA

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla dış satım gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB),yılın ilk ayında 2 milyar 364 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin geriye dönük 12 aylık dönemdeki dış satım tutarı 26 milyar 689 milyon dolar oldu.

Birlikten, Ocak 2021'de 2 milyar 364 milyon 654 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bağlı birliklerin ihracatına bakıldığında, ocak ayında 1 milyar 993 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin 12 aylık performansı 22 milyar 446 milyon dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, geçen ay 98 milyon dolar ihracata imza attı. Birliğin 12 aylık dış satımı 1 milyar 13 milyon dolar oldu.

Yılın ilk ayında 66,6 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin dış satımı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,32 arttı. Birliğin 12 aylık ihracatı ise 744 milyon doları buldu.

Aynı dönemde 14 milyon 265 bin dolar ihracat yapan ve geçen yılın ocak ayına göre yüzde 21,97 artış kaydeden Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği, 12 aylık süreçte 191 milyon 992 bin dolarlık ihracat performansı sergiledi.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,7 yükselişle 7 milyon 802 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 12 aylık dönemde 147 milyon 938 bin dolar dış satım kaydetti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ocak ihracatının 184 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık dönemdeki dış satımının da 2 milyar 145 milyon dolar olduğu duyuruldu.

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