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Uludağ İhracatçı Birliklerinden nisanda yaklaşık 2,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB),nisan ayında 2 milyar 599 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden nisanda yaklaşık 2,6 milyar dolarlık ihracat
AA

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB),nisan ayında 2 milyar 599 milyon dolarlık ihracat yaptı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliklerin nisan ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 291 artış gösterdi. UİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 29 milyar 502 milyon 841 bin 929 dolar olarak gerçekleşti.

Nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 379'luk artışla 2 milyar 128 milyon dolar dış satım gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin, geriye dönük 12 aylık performansı ise 24 milyar 815 milyon dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de nisanda yüzde 251 artışla 121,6 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 12 aylık dönemdeki ihracatı 1 milyar 121 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay yüzde 200 artışla 83,7 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 12 aylık ihracatı 839,2 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Nisanda ihracatını yüzde 38 artırarak 18,5 milyon dolara çıkartan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 201,6 milyon dolar olarak kaydedildi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin geçen ayki dış satımı yüzde 21 artışla 7,9 milyon dolar, 12 aylık ihracatı ise 152,8 milyon dolar oldu.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 73 artışla 239,1 milyon dolar olarak açıklandı.

- "Daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracatta artış trendinin devam ettiğini, Türkiye'nin ve Bursa'nın nisan ayında sergilediği yüksek oranlı artışların gelecek dönemler için motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği tüm olumsuzluklara ve zorluklara rağmen ihracatı artırmak için var gücüyle çalışan tüm firmaları, gösterdikleri üstün performanstan dolayı kutlayan Çelik, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını tüm dünyayı başta sağlık ve ekonomi olmak üzere pek çok açıdan derinden sarstı. Böyle bir süreçte yüksek bir ihracat artışına imza atmak güçlü ekonomik yapımızın, ihracat potansiyelimizin ve ihracatçılarımızın kararlı tutumlarının net bir göstergesi oldu. Tam kapanma sürecine paralel aşılama oranımızın yükselmesiyle pandeminin etkisinin giderek azalacağına ve piyasaların ikinci çeyrekle bir toparlanmaya gideceğine inanıyoruz. Kararlılıkla ve tüm gücüyle üreten, ihracatla büyüyen, sürdürülebilir modelle kalkınan ve istihdam yaratan daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

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