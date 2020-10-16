Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi bulundu - BURSA

Kaybolan kişilerin ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK),AFAD, ANDA ve NAK Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.Yaklaşık 70 kişilik ekip, kanyonların bulunduğu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.Ekipler, kaybolan kişileri 150 metre derinlikteki dere yatağında buldu.Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 kişiyi ekipler, dere yatağından çıkarmaya çalışıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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