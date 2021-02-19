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Uludağ'ın eteklerindeki karlı yolları aşıp hastaneye gidemeyen vatandaşları aşılıyorlar

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden sağlık personeli, kırsal mahallelerde yaşayan ve hastaneye gelemeyen vatandaşlara hizmet vermek için olumsuz hava koşullarına rağmen görevlerini fedakarca yürütüyor.

Uludağ'ın eteklerindeki karlı yolları aşıp hastaneye gidemeyen vatandaşları aşılıyorlar
AA

Hastaları ev ortamında aşılamak için adreslerine giden sağlıkçılar, kırsal ve yüksek kesimlerde kar nedeniyle araçlarını bırakarak bazen metrelerce yok katediyor. Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ücretsiz yapılan aşılama faaliyetini sürdüren ekipler, ön kontrolünü yaparak tansiyonuna baktıkları hastanın onayını da alarak aşılama sürecini tamamlıyor.

Uludağ'ın eteklerindeki kırsal mahallelerden Kirazlı'ya aşılama çalışması için giden Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibinde görevli Dr. Kamil Başkurt, AA muhabirine, talepler doğrultusunda Sağlık Bakanlığının kriterlerine uygun hastaları evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Hastaların kontrollerini ve aşılarını yaptıktan sonra alerjik reaksiyon ya da olumsuz durumlara karşı bir süre beklediklerini belirten Başkurt, şöyle devam etti:

"Dağ köyleri ve şehrin yüksek mahallelerinde bazen araçlarımızın ulaşımıyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Uludağ'daki Kirazlı köyüne gelirken belli bir yere kadar aracımız çıktı, sonrasında kar nedeniyle yolumuza yürüyerek devam ettik. Sağ olsunlar bizi güzel karşıladılar ve hastalarımızın aşılarını yaptık. Ana yollar açık ama köy içlerinde belli bir noktadan sonra yürümek zorunda kalıyoruz ve araçlarımız ilerlemiyor ama hastalarımızın ihtiyacı var ve gitmemiz lazım. Daha önce de filyasyon ekibi olarak bölgeye gelmiştik."

- "Biz memnunuz, hastalarımız da memnun"

Başkurt, evlerde aşılama hizmeti çalışmasının yaklaşık bir aydır sürdüğünü anlattı. Bakanlığın belirlediği hedefler doğrultusunda aşılama işlemlerine son sürat devam ettiklerini vurgulayan Başkurt, "Gidebilen hastalarımız aşılarını sağlık kurumlarında yaptırıyor. Ulaşamayanlar Sağlık Bakanlığına talep oluşturduğu takdirde biz ayaklarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Biz memnunuz, hastalarımız da memnun." dedi.

Dr. Başkurt, salgınla mücadele için vatandaşlara hatırlatmalarda da bulundu. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulmasının önemine değinen Başkurt, "Aşılama daha yeni ve başındayız. O yüzden biraz daha sabretmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anne ve babası evde aşılanan Fatma Dolu ise sağlıkçıların kar ve soğuk havaya rağmen evlerine geldiğini anlattı. Aşı ekibine teşekkür eden Dolu, "Bu karda kışta yürüyerek geldiler, bize bu hizmeti verdiler. Annem ve babamın aşısı oldu. Ben götüremezdim. Babam yürüyemiyor, annemin dizleri ağrıyor. Allah razı olsun. Devletimize milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

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