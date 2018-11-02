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“Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Her yıl geçmekte olduğumuz Uludağ’ın kuzey vadilerinden bir tanesini daha İstanbul’dan gelen başka bir ekiple geçtik. Taşpınar Vadisi’nden giriş yaparak Kırkmerdivenler şelalelerini geçerek, Ak Dere ile kesiştiği noktada geceledik.”