Ulugöl'ü 300 bin kişi gezdi

Ercüment Şahin ise bu mevsimde Ulugöl'ün çok güzel olduğunun altını çizerek, "Her sene bu zamanlarda sık sık ziyaret ederiz. Burası çok güzel, çok beğeniyoruz" dedi.

Bora Burak Yıldız da manzarasını beğendikleri Ulugöl'e, huzurlu bir ortamda kahvaltı yapmak için geldiklerini söyledi.

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Ulugöl'ün, ailece güzel vakit geçirilecek yer olduğunu anlatan Yıldız, "Doğası korunduğu için güzel, fazla bozulmamış bir yapısı var. O yüzden dinlenmek için çok uygun bir yer. Sonbaharda da güzel bir anı bırakmak, fotoğraf çekilmek için gayet iyi bir ortam, manzarası da iyi" ifadelerini kullandı.