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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ulukaya 'En Güçlü 100 İş İnsanı' listesinde - İş-Yaşam Haberleri

        Ulukaya 'En Güçlü 100 İş İnsanı' listesinde

        Fortune dergisinin ilk kez yayımladığı "Dünyanın En Güçlü 100 İş İnsanı" listesinde, Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya da yer aldı. Elon Musk'ın zirvede yer aldığı listede, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos Bill Gates gibi isimler bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 16:59 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:59
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        Ulukaya 'En Güçlü 100 İş İnsanı' listesinde
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        Chobani markasını ABD’de alanında dev şirketlerden biri haline getiren Hamdi Ulukaya Fortune’un “Dünyanın En Güçlü 100 İş İnsanı” listesine girdi. Chobani’nin kurucusu ve CEO'su olan Ulukaya, bu önemli listede 83. sırada yer aldı. Listede Elon Musk birinci, Mark Zuckerberg yedinci ve Jeff Bezos’un 11. sırada yer aldı.

        Fortune’un konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, Chobani’nin kuruluş öyküsünün, bir yoğurt fabrikasından milyonlarca dolarlık bir şirket çıkarmayı başaran girişimcinin hikayesi olarak dikkat çektiğine; ancak Ulukaya’nın sadece bir başarı hikayesi olarak görmenin yetersiz olacağı görüşüne yer verildi. Ulukaya’nın, aynı zamanda mültecilere destek veren Tent Partnership for Refugees gibi sosyal girişimlere öncülük ederek toplumsal sorumluluk anlamında da önemli katkılarda bulunmasından övgüyle söz edildi.

        "BAŞARI SADECE ŞİRKETİMİZİN BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİL"

        Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hamdi Ulukaya, “Başarı benim için sadece şirketimizin büyüklüğü değil, dokunduğumuz insanların hayatında yarattığımız farkla ölçülür. Bir işin gerçek değeri, toplum üzerinde yarattığı etkiyle değerlendirilmelidir. İnsanların hayatlarını iyileştirebilmek, onların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak, benim için en büyük başarıdır” dedi.

        Fortune'un bu yeni listesi, geleneksel iş modellerini zorlayan ve çağımıza damga vuran liderleri öne çıkarıyor. Elon Musk gibi endüstrileri baştan yaratan, Mark Zuckerberg gibi dijital dönüşüme liderlik eden ya da Jeff Bezos gibi tüm alışveriş alışkanlıklarımızı değiştiren isimlerin yanı sıra Hamdi Ulukaya'nın da bu listede yer alması, çalışkanlığın ve sosyal değer yaratmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

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