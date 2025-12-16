Habertürk
        Ulusa sesleniş konuşması yapacak | Dış Haberler

        Donald Trump ulusa sesleniş konuşması yapacak

        ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk ulusa sesleniş konuşmasını yerel saatle yarın akşam yapacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 22:32 Güncelleme: 16.12.2025 - 22:32
        Ulusa sesleniş konuşması yapacak
        ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk ulusa sesleniş konuşmasını yerel saatle yarın akşam yapacağını duyurdu.

        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle yarın akşam 21.00'de (TSİ Perşembe 05.00) Beyaz Saray'dan canlı yayınla ulusa sesleneceğini belirtti.

        "Ülkemiz için harika bir yıl oldu ve en iyisi henüz gelmedi." ifadesini kullanan Trump, tüm Amerikalılara hitap etmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

        #trump
        #ulusa sesleniş
