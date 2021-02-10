Türkiye, büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleneceği ve müjde açıklayacağı konuşmayı bekliyor. İşte ayrıntılar...



ULUSA SESLENİŞ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ulusa sesleniş konuşmasının ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih veya saat bilgisi verilmedi. Ancak açıklamanın akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor.

ERDOĞAN MÜJDE NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan İl Kongrelerinde Türkiye'yi heyecanlandıran bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ısrarla izleme tavsiyesinde bulunarak "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim"sözlerinin ardından gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğim haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.